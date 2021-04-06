В Сочи возбудили дело против мужчины, который жарил шашлык на балконе многоэтажки

Краснодарский край

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В МЧС Кубани 6 апреля рассказали, что мужчине, который жарил шашлык на балконе 18-го этажа в Сочи, грозит штраф

Накануне утром в соцсетях появилось видео, на кадрах которого мужчина жарил шашлык на 18-м этаже ЖК «Остров Мечты» в Сочи.

«Не первый раз такое творит, на замечания не реагирует. На крыше газовая котельная», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 6 апреля рассказали порталу Юга.ру, что против мужчины возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности).

За данное нарушение предусмотрен штраф от 2 до 3 тыс. рублей. А за те же действия во время противопожарного режима могут оштрафовать на 2–4 тыс. рублей. В случае возникновения пожара гражданам грозит уголовная ответственность по ст. 168 и 219 УК РФ.

Всего с начала года в Сочи произошло 144 пожара. Из них больше половины были вызваны неосторожным обращением с огнем.

Напомним, новые правила противопожарного режима, согласно которым граждане не могут разводить открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц, действуют в России с 1 октября 2019 года.

Жилье МЧС Пожароопасность Сочи

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