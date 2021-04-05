Власти Краснодара пообещали принять меры, чтобы дети не лазили по стройкам

В администрации Краснодара 5 апреля обсудили меры по обеспечению безопасности на строительных площадках

Накануне в инстаграме «Инцидент Краснодар» появилась публикация о том, что заброшенный долгострой на улице Черкасской никак не охраняется, и там по этажам гуляют дети.

Глава города Евгений Первышов написал в своем телеграм-канале, что ему пришлось в ручном режиме вмешиваться в ситуацию. Он потребовал от застройщика вызвать сотрудников охранного предприятия, залатать дыры в заборе и ограничить доступ к объекту.