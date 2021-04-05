Власти Краснодара пообещали принять меры, чтобы дети не лазили по стройкам
В администрации Краснодара 5 апреля обсудили меры по обеспечению безопасности на строительных площадках
Накануне в инстаграме «Инцидент Краснодар» появилась публикация о том, что заброшенный долгострой на улице Черкасской никак не охраняется, и там по этажам гуляют дети.
Глава города Евгений Первышов написал в своем телеграм-канале, что ему пришлось в ручном режиме вмешиваться в ситуацию. Он потребовал от застройщика вызвать сотрудников охранного предприятия, залатать дыры в заборе и ограничить доступ к объекту.
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Во время планерного совещания 5 апреля вице-мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что объект ЖСК «Черкасский» считается долгостроем. За ним закреплена строительная компания «Гарантия».
После придания ситуации огласки, к дому выставили охрану. В ближайшие дни строительная компания заварит решетками первый этаж и заблокирует доступ. Достройка проблемного объекта начнется в скором времени.
По словам Наумова, власти проведут подобную работу по всем долгостроям Краснодара, чтобы усилить контроль над доступом к стройплощадкам.
Напомним, на этих выходных в городе на улице Генерала Трошева шестилетний ребенок провалился в открытый канализационный люк.