На железнодорожной станции в Динской поезд насмерть сбил подростка

Личность погибшего установлена, им оказался 16-летний местный житель. Машинист пояснил, что увидел подростка, который идет в колее железной дороги, и во избежание трагедии подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако приложенные усилия не помогли, от полученных травм ребенок скончался на месте.

Известно, что на момент происшествия несовершеннолетний был в наушниках, сообщает пресс -служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре днем 26 марта на железнодорожном перегоне Витаминный — Компрессорный маневровый локомотив сбил 34-летнего местного жителя на велосипеде. Он также на момент трагедии был в наушниках.