В Краснодаре перевернулся грузовик с песком

В Краснодаре вечером 28 марта произошла авария с грузовиком и такси

В 19:50 водитель такси на машине Datsun выезжал с прилегающей территории на улице Красных Партизан. Он не уступил грузовику, груженному песком и ехавшему по той же дороге. Произошло столкновение, и грузовик перевернулся. Судя по видео, опубликованному в инстаграме «ЧП и ДТП Краснодарй и край», в ДТП попал автомобиль «Яндекс.Go».

Пострадавших нет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 29 марта.

Напомним, на днях в краевом центре столкнулись два таксиста Uber.