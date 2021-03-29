В Краснодаре перевернулся грузовик с песком

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 28 марта произошла авария с грузовиком и такси

В 19:50 водитель такси на машине Datsun выезжал с прилегающей территории на улице Красных Партизан. Он не уступил грузовику, груженному песком и ехавшему по той же дороге. Произошло столкновение, и грузовик перевернулся. Судя по видео, опубликованному в инстаграме «ЧП и ДТП Краснодарй и край», в ДТП попал автомобиль «Яндекс.Go».

Пострадавших нет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 29 марта.

Напомним, на днях в краевом центре столкнулись два таксиста Uber.

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В Краснодаре перевернулся грузовик с песком
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