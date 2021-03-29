В Адыгее мужчина верхом на лошади заехал в магазин, полиция начала проверку

В конце марта в полиции Адыгеи прокомментировали распространившееся в соцсетях видео со всадником в супермаркете

Видео с инцидентом появилось в соцсетях 27 марта. На кадрах мужчина на коне двигается между полками с товарами. Затем животное с наездником проходит мимо кассы и идет к выходу.

28 марта случай прокомментировали в региональной полиции. Руководство МВД начало проверку по размещенному в соцсетях видео. Сейчас устанавливается личность всадника. Предположительно, покупатель заехал на лошади в магазин на территории Майкопского района.

В случае, если факт подтвердится, примут решение о привлечении мужчины к ответственности, сообщил агентству ТАСС официальный представитель МВД по республике Байзет Гомлешко.

Напомним, в 2018 году жительница Краснодара пришла с питоном на шее на почту.