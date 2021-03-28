В Краснодаре произошел пожар в частном доме

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре ночью 28 марта спасатели потушили пожар в частном доме

Сообщение о возгорании в доме на улице Заповедной в поселке Знаменском поступило спасателям в 00:19. Прибывшие на место пожарные установили, что горит одноэтажное здание на площади 80 кв. метров.

Огонь полностью потушили в 1:22, на месте работали 13 человек и 3 машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, 21 марта в Динском районе произошел крупный пожар на заводе по переработке резины. 25 марта стало известно, что во время пожара в частном доме в поселке Дружелюбном краснодарец спас двух одиноких пенсионеров.

Краснодар МЧС Пожары

Новости

В Краснодаре произошел пожар в частном доме
Мужчина погиб лобовом ДТП на Кубани
В Сочи зацвел символ Рождества — остролист
В Новороссийске спасли кошку, которая застряла на потолке дома
В Сочи водитель иномарки столкнулся с большегрузом
Краснодарцы пожаловались на заблокированные двери при эвакуации в OZ МОЛЛ. Представитель центра сказала, что всё в порядке

Лента новостей

Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
26 марта, 08:00
Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»
Orange Fitness отметил 18 лет
24 марта, 12:30 Партнерский
Orange Fitness отметил 18 лет
За плечами — пандемия и бодипозитив

Реклама на портале