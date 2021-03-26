Краснодарец повредил 10 метров забора в ДТП и попал в больницу

Авария случилась в 23:30 на улице 70-летия Октября. 32-летний водитель Ford ехал со стороны улицы Шифрина к проспекту Чекистов. Он не учел безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди автомобиль Skoda с 20-летним парнем за рулем.

После этого Ford потерял управление, врезался в бордюр и металлический забор, повредив при этом 10 метров конструкции.

Обоих водителей доставили в больницу с различными травмами, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 26 марта. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в феврале 75-летний водитель Mercedes снес два забора и строительные леса в краевом центре. А 20 марта троллейбус въехал в стену дома и пробил в ней дыру.