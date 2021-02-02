В Краснодаре 75-летний водитель Mercedes снес два забора и строительные леса

Авария случилась в 11:25 на улице Гоголя позле пересечения с Красноармейской. 75-летний водитель Mercedes-Benz выезжал с автостоянки, не справился с управлением и снес забор, который ограждал тротуар от проезжей части. После этого машина врезалась в следующий забор, из профнастила, и въехала в строительные леса.

Судя по фотографии, которую выложили в телеграм-канале «Телетайп Краснодара», автомобиль практически въехал в стену здания за лесами.

Водителю вынесли постановление за повреждение дорожных сооружений. Это влечет штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Ранее Юга.ру писали, что в августе 2020 года в краевом центре иномарка врезалась в забор, который разлетелся на части и задел пешехода. За ночь на месте ДТП установили новый забор.