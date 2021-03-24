В Краснодаре завели уголовное дело за хищение волос

24 марта в полиции Краснодара сообщили о заведении уголовного дела на жительницу Адыгеи за похищение волос

В дежурную часть отдела полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что обманным путем у нее похитили натуральные волосы для наращивания.

Оказалось, что в интернете краснодарка нашла объявление об услуге по наращиванию волос. Она договорилась с мастером и сказала ему, что заранее приобрела материал за 15 тыс. рублей. Волосы она передала специалисту для подготовки к процедуре, а также перевела задаток за работу в размере 300 рублей. Мастер не выполнила взятые на себя обязательства и перестала выходить на связь.

Злоумышленницу нашли сотрудники уголовного розыска. Ее задержали. В отделе полиции ранее не судимая 32-летняя жительница Адыгеи рассказала, что чужой материал нарастила другой клиентке.

Против женщины завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба). Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Подозревамая находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 24 марта.