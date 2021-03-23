В Анапе мужчина погиб в пожаре

Краснодарский край

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В анапском селе Цибанобалка утром 23 марта при пожаре погиб местный житель

Рано утром 23 марта жители переулка Звездного села Цибанобалка сообщили о пожаре в соседнем доме. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. 

На месте происшествия обнаружили тело 62-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

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Проводятся следственные мероприятия, устанавливают все обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Возможной причиной пожара следователи назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

С начала марта в Краснодарском крае произошло еще несколько пожаров с человеческими жертвами. 4 марта в Краснодаре в огне погибла 86-летняя пенсионерка, 9 марта в Тбилисском районе жертвами пожара стали женщина и двое детей, на следующий день в Сочи девушка умерла в сгоревшем жилом вагончике. А 15 марта на курорте в пожаре погибли ребенок и его отец.

Анапа Пожароопасность смерть

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