В Анапе мужчина погиб в пожаре
В анапском селе Цибанобалка утром 23 марта при пожаре погиб местный житель
Рано утром 23 марта жители переулка Звездного села Цибанобалка сообщили о пожаре в соседнем доме. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.
На месте происшествия обнаружили тело 62-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Проводятся следственные мероприятия, устанавливают все обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Возможной причиной пожара следователи назвали неосторожное обращение с огнем при курении.
С начала марта в Краснодарском крае произошло еще несколько пожаров с человеческими жертвами. 4 марта в Краснодаре в огне погибла 86-летняя пенсионерка, 9 марта в Тбилисском районе жертвами пожара стали женщина и двое детей, на следующий день в Сочи девушка умерла в сгоревшем жилом вагончике. А 15 марта на курорте в пожаре погибли ребенок и его отец.