В Анапе мужчина погиб в пожаре

В анапском селе Цибанобалка утром 23 марта при пожаре погиб местный житель

Рано утром 23 марта жители переулка Звездного села Цибанобалка сообщили о пожаре в соседнем доме. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат. Прибывшие на место пожарные потушили огонь.

На месте происшествия обнаружили тело 62-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.