24-летний краснодарец угнал машину и устроил конфликт в дилерском центре

В дежурную часть обратился житель улицы Селезнева. Он рассказал, что на несколько минут оставил во дворе многоквартирного дома свою машину незапертой и с ключами зажигания внутри. Когда он вернулся, автомобиля уже не было.

Через несколько часов в полицию поступило сообщение о том, что в одном из дилерских центров с люксовыми машинами произошел конфликт между посетителем и работниками. На место прибыли полицейские и установили, что в автосалон на разыскиваемой машине приехал ранее не судимый 24-летний житель Выселковского района. Парень признался в угоне авто и сказал, что хотел прокатиться по Краснодару. При этом он не смог объяснить цель своего нахождения в центре.

Молодого человека задержали, на него завели дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Парню избрали подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.