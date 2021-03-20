24-летний краснодарец угнал машину и устроил конфликт в дилерском центре

Краснодарский край

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19 марта в полиции Краснодара рассказали об уголовном деле на молодого человека за завладение чужой машины

В дежурную часть обратился житель улицы Селезнева. Он рассказал, что на несколько минут оставил во дворе многоквартирного дома свою машину незапертой и с ключами зажигания внутри. Когда он вернулся, автомобиля уже не было.

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Через несколько часов в полицию поступило сообщение о том, что в одном из дилерских центров с люксовыми машинами произошел конфликт между посетителем и работниками. На место прибыли полицейские и установили, что в автосалон на разыскиваемой машине приехал ранее не судимый 24-летний житель Выселковского района. Парень признался в угоне авто и сказал, что хотел прокатиться по Краснодару. При этом он не смог объяснить цель своего нахождения в центре.

Молодого человека задержали, на него завели дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Парню избрали подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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