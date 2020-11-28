В Краснодаре ночью пьяный мужчина после драки угнал машину, съездил на ней в больницу, а потом разбил
В Краснодаре ночью 28 ноября полицейские задержали молодого человека, который пьяным угнал машину
Около 4:00 в полицию Краснодара сообщили об угоне машины Kia Rio на улице Бабушкина. Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль на Главной городской площади, где водитель пытался скрыться от полицейских, но выехал на встречную полосу. У мужчины были внешние признаки алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Позже полицейские установили, что нарушителем оказался 25-летний житель Славянска-на-Кубани, который живет в Краснодаре.
По предварительным данным, молодой человек поссорился с другими парнями и подрался с ними. Владелец машины Kia остановился на улице Бабушкина, чтобы помочь ему. В этот момент мужчина сел в машину и уехал на ней в горбольницу, где ему оказали помощь. После этого он продолжил движение, но нарушил правила дорожного двиения и врезался в металлические столбики на Главной городской площади.
Против молодого человека составили три административных протокола: по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ему грозит штраф до 35 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до 2,5 лет.
Кроме того, в отношении мужчины рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
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