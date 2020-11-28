В Краснодаре ночью пьяный мужчина после драки угнал машину, съездил на ней в больницу, а потом разбил

Около 4:00 в полицию Краснодара сообщили об угоне машины Kia Rio на улице Бабушкина. Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль на Главной городской площади, где водитель пытался скрыться от полицейских, но выехал на встречную полосу. У мужчины были внешние признаки алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Позже полицейские установили, что нарушителем оказался 25-летний житель Славянска-на-Кубани, который живет в Краснодаре.

По предварительным данным, молодой человек поссорился с другими парнями и подрался с ними. Владелец машины Kia остановился на улице Бабушкина, чтобы помочь ему. В этот момент мужчина сел в машину и уехал на ней в горбольницу, где ему оказали помощь. После этого он продолжил движение, но нарушил правила дорожного двиения и врезался в металлические столбики на Главной городской площади.