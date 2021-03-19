В Сочи нашли тело мужчины, который пропал в море пять дней назад

Краснодарский край

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В Сочи 19 марта нашли тело 25-летнего мужчины, которого спасатели искали 5 дней

Напомним, 13 марта дежурным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили, что на пляже санатория «Салют» пропал 25-летний молодой человек.

Его искали на катере в море, водолазы обследовали дно по пляжной линии от санатория «Салют» до мыса Уч-Дере на удалении 50-70 метров от берега. Также сотрудники МЧС обследовали акваторию моря от пляжа «Санта-Барбара» до поселка Дагомыс на удалении до 5 км от береговой полосы.

Только на пятый день спецоперация завершилась: тело пропавшего нашли в море в районе санатория «Салют», сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Информация об этом поступила от полиции.

Полиция Пропавшие без вести Сочи

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