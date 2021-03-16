В Сочи третий день ищут пропавшего в море 25-летнего парня

Краснодарский край

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В Сочи в море пропал 25-летний молодой человек, которого спасатели не могут найти с 13 марта

В субботу 13 марта дежурным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили, что на пляже санатория «Салют» пропал 25-летний молодой человек

Утром 14 марта спасатели на катере «Наутилус» вышли в море, где водолазы обследовали дно по пляжной линии от санатория «Салют» до мыса Уч-Дере на удалении 50-70 метров от берега. Они спускались под воду восемь раз, однако поиски приостановили из-за наступления вечера.

Накануне поиски возобновили: сотрудники МЧС обследовали акваторию моря от пляжа «Санта-Барбара» до поселка Дагомыс на удалении до 5 км от береговой полосы.

Сегодня утром спасатели продолжили искать молодого человека, но результатов спецоперация не принесла, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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