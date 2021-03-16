В Краснодаре завели дела на трех сотрудниц аэропорта за подложные документы

16 марта в МВД рассказали об уголовном деле в отношении трех работниц общепита в Краснодаре из-за фальшивых медицинских книжек

Полицейские проводили проверку в аэропорту Краснодара. Сотрудницы одного из кафе показали им медицинские книжки, которые вызвали сомнения. Представители МВД начали проверку и установили, что документы оказались подложными. Их приобрели в интернете у незнакомого человека, который уверял, что медкнижки подлинные.

Однако согласно заключению эксперта, оттиски штампов и печатей не соответствуют оригиналу. Также полиция запросила информацию у организации, якобы выдавшей документы. Там ответили, что женщины не проходили аттестацию и медосмотр.

В отношении работниц возрастом 25, 30 и 37 лет завели уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов), сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. Санкции статьи предусматривают до года лишения свободы.