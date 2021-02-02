Кассир краснодарского аэропорта аннулировала билеты пассажиров и забирала себе деньги

Краснодарский край

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2 февраля в полиции рассказали об уголовном деле в отношении работницы аэропорта Краснодара

В дежурную часть ЛОП обратилась руководитель фирмы, которая занимается продажей авиабилетов. В свою очередь, в ее компанию обратились пассажиры, которые не смогли улететь из аэропорта Краснодара по купленным ранее билетам, так как они оказались аннулированы.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. Они выяснили, что оформляла электронные билеты потерпевшим, распечатала их и приняла оплату 38-летняя жительница Краснодара, кассир аэропорта. После того, как клиенты уходили, она аннулировала билеты, оформляла возврат денег и забирала средства себе. Таким образом женщина обманула нескольких пассажиров и присвоила более 100 тыс. рублей.

На злоумышленницу завели уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Как писали Юга.ру, на Кубани будут судить девушку, которая за 36 тыс. рублей пообещала местной жительнице привезти ее сына с Бали.

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