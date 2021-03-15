В Краснодаре нашли мужчину, который выстрелил в бездомную собаку

Краснодарский край

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Полиция нашла мужчину, который 14 марта стрелял в собаку в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Напомним, накануне вечером в пабликах появилось видео, на котором мужчина выстрелил в бездомную собаку на проспекте Чекистов. Местные жители написали заявление в полицию. В полиции тогда рассказали, что на месте не нашли гильзы, а животное не пострадало.

Позже в пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что по факту хулиганства возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия). Оказалось, что в животное из аэрозольного пистолета выстрелил 64-летний местный житель. Он был трезв, оружие у него изъяли. Сейчас полицейские проводят все необходимые действия. В УМВД отметили, что свидетелями преступления стали прохожие, в том числе дети.

Как писали Юга.ру, в октябре 2020 года полиция отказалась заводить уголовное дело на краснодарца, который душил и избивал свою собаку. В феврале сотрудники не стали возбуждать дело против хозяев бульдога, которые выбросили его в мусорный бак.

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