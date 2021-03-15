Полиция Краснодара ищет мужчину, который стрелял в бездомную собаку во дворе жилого дома

Краснодарский край

Распечатать

14 марта в Юбилейном микрорайоне Краснодара неизвестный мужчина выстрелил в бездомную собаку

Накануне вечером в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что на проспекте Чекистов мужчина выстрелил в бездомную собаку из травматического пистолета, и опубликовали видео инцидента. Местные жители написали заявление в полицию.

Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко 15 марта рассказал порталу Юга.ру, что сообщение о происшествии поступило в полицию в 16:50. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия, гильз там не обнаружила.

Собака не пострадала. Полиция проводит проверку, устанавливает личность мужчины и тип устройства, из которого он стрелял по животному.

Читайте также:

Напомним, 22 октября 2020 года полиция отказалась заводить уголовное дело на краснодарца, который душил и избивал свою собаку. А 12 февраля этого года стало известно, что правоохранители не стали возбуждать дело против хозяев бульдога, которые выбросили его в мусорный бак.

Животные Краснодар Оружие Полиция Происшествия Стрельба

Новости

Гидрометцентр: на Черноморском побережье скорость ветра превысит 25 м/с, но это нормально
В Краснодаре пассажирка такси пострадала в ДТП возле «Красной Площади»
В Краснодаре после флешмоба в соцсетях установили пандус в подъезде дома, где живет девушка с инвалидностью
В понедельник утром краснодарцы потеряли 3 часа в пробке на улице Красных Партизан
Полиция Краснодара ищет мужчину, который стрелял в бездомную собаку во дворе жилого дома
На Кубани на стройке рухнул подъемник с рабочими

Лента новостей

Покоряем вершины
12 марта, 08:47
Покоряем вершины
10 гор Краснодарского края для активного туризма
Весна — подарки прилетели
12 марта, 13:47
Весна — подарки прилетели
«Пятёрочка» в Краснодаре приготовила комплименты за онлайн-заказы
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
10 марта, 08:01
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь

Реклама на портале