Полиция Краснодара ищет мужчину, который стрелял в бездомную собаку во дворе жилого дома

Накануне вечером в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что на проспекте Чекистов мужчина выстрелил в бездомную собаку из травматического пистолета, и опубликовали видео инцидента. Местные жители написали заявление в полицию.

Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко 15 марта рассказал порталу Юга.ру, что сообщение о происшествии поступило в полицию в 16:50. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия, гильз там не обнаружила.

Собака не пострадала. Полиция проводит проверку, устанавливает личность мужчины и тип устройства, из которого он стрелял по животному.