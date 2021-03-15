Полиция Краснодара ищет мужчину, который стрелял в бездомную собаку во дворе жилого дома
14 марта в Юбилейном микрорайоне Краснодара неизвестный мужчина выстрелил в бездомную собаку
Накануне вечером в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что на проспекте Чекистов мужчина выстрелил в бездомную собаку из травматического пистолета, и опубликовали видео инцидента. Местные жители написали заявление в полицию.
Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко 15 марта рассказал порталу Юга.ру, что сообщение о происшествии поступило в полицию в 16:50. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия, гильз там не обнаружила.
Собака не пострадала. Полиция проводит проверку, устанавливает личность мужчины и тип устройства, из которого он стрелял по животному.
Читайте также:
Напомним, 22 октября 2020 года полиция отказалась заводить уголовное дело на краснодарца, который душил и избивал свою собаку. А 12 февраля этого года стало известно, что правоохранители не стали возбуждать дело против хозяев бульдога, которые выбросили его в мусорный бак.