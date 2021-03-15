В Краснодаре пассажирка такси пострадала в ДТП возле «Красной Площади»

Утром очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП, которое произошло в районе ТРЦ «Красная Площадь». На кадрах видно, что пострадала машина сервиса «Яндекс.Такси».

Авария произошла в 7:26. В полиции предварительно установили, что 26-летний краснодарец за рулем автомобиля Chevrolet выезжал на дублер улицы Дзержинского и при повороте налево не уступил дорогу автомобилю такси марки Kia под управлением 32-летнего мужчины, который ехал по дублеру со стороны Покрышкина в направлении Кореновской.

Иномарки столкнулись, в результате пострадала 41-летняя пассажирка такси. Ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко.