В Краснодаре пассажирка такси пострадала в ДТП возле «Красной Площади»
Утром 15 марта в Краснодаре произошла автомобильная авария с участием машины службы такси
Утром очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП, которое произошло в районе ТРЦ «Красная Площадь». На кадрах видно, что пострадала машина сервиса «Яндекс.Такси».
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Авария произошла в 7:26. В полиции предварительно установили, что 26-летний краснодарец за рулем автомобиля Chevrolet выезжал на дублер улицы Дзержинского и при повороте налево не уступил дорогу автомобилю такси марки Kia под управлением 32-летнего мужчины, который ехал по дублеру со стороны Покрышкина в направлении Кореновской.
Иномарки столкнулись, в результате пострадала 41-летняя пассажирка такси. Ее доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко.
Таксисты регулярно становятся участниками аварий. Так, в конце февраля в Краснодаре машина такси столкнулась с троллейбусом, а в Сочи четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и такси.