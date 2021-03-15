В Краснодаре пассажирка такси пострадала в ДТП возле «Красной Площади»

Краснодарский край

Распечатать

Утром 15 марта в Краснодаре произошла автомобильная авария с участием машины службы такси

Утром очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места ДТП, которое произошло в районе ТРЦ «Красная Площадь». На кадрах видно, что пострадала машина сервиса «Яндекс.Такси».

Читайте также:

Авария произошла в 7:26. В полиции предварительно установили, что 26-летний краснодарец за рулем автомобиля Chevrolet выезжал на дублер улицы Дзержинского и при повороте налево не уступил дорогу автомобилю такси марки Kia под управлением 32-летнего мужчины, который ехал по дублеру со стороны Покрышкина в направлении Кореновской.

Иномарки столкнулись, в результате пострадала 41-летняя пассажирка такси. Ее доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко.

Таксисты регулярно становятся участниками аварий. Так, в конце февраля в Краснодаре машина такси столкнулась с троллейбусом, а в Сочи четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и такси.

Автомобили ДТП Краснодар Полиция Такси

Новости

Гидрометцентр: на Черноморском побережье скорость ветра превысит 25 м/с, но это нормально
В Краснодаре пассажирка такси пострадала в ДТП возле «Красной Площади»
В Краснодаре после флешмоба в соцсетях установили пандус в подъезде дома, где живет девушка с инвалидностью
В понедельник утром краснодарцы потеряли 3 часа в пробке на улице Красных Партизан
Полиция Краснодара ищет мужчину, который стрелял в бездомную собаку во дворе жилого дома
На Кубани на стройке рухнул подъемник с рабочими

Лента новостей

Покоряем вершины
12 марта, 08:47
Покоряем вершины
10 гор Краснодарского края для активного туризма
Весна — подарки прилетели
12 марта, 13:47
Весна — подарки прилетели
«Пятёрочка» в Краснодаре приготовила комплименты за онлайн-заказы
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
10 марта, 08:01
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь

Реклама на портале