В Краснодаре загорелся склад

Краснодарский край

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Днем 13 марта начался пожар в Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей

Сообщение о пожаре на улице Невкипелого поступило диспетчеру в 13:47. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что горит складское помещение на площади 20 кв. метров.

В 14:09 ликвидировали открытое горение, спустя шесть минут пламя полностью потушили. К тушению пожара привлекли две единицы техники и восьмерых человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве не уточнили, что именно находилось на складе. О пожаре написали в паблике «Телетайп Краснодара». Судя по видео, с места пожара поднимался густой черный дым.

Как писали Юга.ру, в середине февраля в краевом центре загорелись ангары с ламинатом. Их тушили 14,5 часов.

Краснодар МЧС Пожары

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