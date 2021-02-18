В Краснодаре спустя 14,5 часов потушили пожар на складах с ламинатом

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре утром 18 февраля ликвидировали пожар на улице Конечной

Сообщение о пожаре на улице Конечной, 2 поступило спасателям в 15:13. Сотрудники МЧС установили, что горят два складских помещения на площади 700 кв. метров. Через час огонь распространился на 1 тыс. кв. метров.

Пожару присвоили повышенный ранг. Сложность тушения заключалась в том, что на месте была высокая пожарная нагрузка и плотность застройки. По предварительным данным, внутри ангаров находился ламинат и ДСП.

К 16:30 огонь охватил три складских помещения, в одном из них частично обрушилась кровля. В 16:33 пожар локализовали.

Тушить пламя закончили только утром 18 февраля. Пожар ликвидировали в 5:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В работах участвовали 108 человек и 34 единицы техники.

Краснодар Пожары

Новости

Глава Геленджика: в мэрию снова пришли с обысками сотрудники ФСБ и парализовали работу
В Сочи оползень разрушил дорогу
Умер актер Андрей Мягков
Кубань ждут ночные морозы, парение моря и обледенение судов
В Краснодаре стоят трамваи из-за обрыва сети на Садовом мосту
В Краснодаре спустя 14,5 часов потушили пожар на складах с ламинатом

Лента новостей

«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Вчера, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
15 февраля, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища
Учись там, где другие отдыхают
15 февраля, 09:32 Партнерский
Учись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море

Реклама на портале