В Сочи загорелся частный дом, эвакуировали 20 человек

Краснодарский край

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Днем 12 марта в Адлерском районе Сочи начал гореть частный дом

Сообщение о пожаре на улице Ульянова поступило диспетчеру в 13:31. Первые подразделения установили, что пламя распространилось на площади 300 кв. метров. В 13:52 распространение огня остановили.

В тушении участвуют 11 человек и 4 единицы техники. По предварительной информации, эвакуировали 20 человек. Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 12 марта в Анапе начался пожар в многоквартирном доме. Сгорели 23 квартиры, СК и прокуратура начали проверки.

МЧС Пожары Сочи

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