В Анапе горит многоквартирный дом, спасатели эвакуировали 300 человек

Рано утром 12 марта в Анапе начался крупный пожар на мансардном этаже многоквартирного дома

Сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на улице Лазурной поступило диспетчеру в 4:19. Прибыв на место, спасатели установили, что горит мансардный этаж восьмиэтажного дома, существует угроза распространения огня. Был объявлен повышенный ранг пожара.

Спасатели эвакуировали 300 человек. К 6:30 огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров. Пожарные тушат пламя с применением высотной техники. Подготовлены пункты временного размещения для эвакуированных.

В ликвидации пожара участвуют 130 человек и 34 единицы техники. На место направлена испытательная пожарная лаборатория, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что поручил мэру Анапы Василию Швецу держать ситуацию на контроле и докладывать об обстановке. Создан оперативный штаб. Власти пообещали помочь людям с временным расселением.