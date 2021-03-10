В Краснодаре улица Российская с утра встала в 8-балльной пробке

В Краснодаре утром 10 марта на улице Российской водители стояли в 6-километровой пробке

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром загруженность дорог Краснодара составила 6 баллов. Самые большие пробки скопились на улице Российской по направлению в центр (8 баллов) , на Мачуги и Трамвайной в сторону центра (7 баллов) и на Ростовском шоссе на въезде в город (7 баллов).

Смотрите онлайн-карту: Пробки на дорогах Краснодара

Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Ейском шоссе по направлению в центр (4 балла, что на 2 балла выше обычного) и на Тургеневском шоссе в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками сегодня с утра были: 7:38 — улица Российская от переулка Ленинского до улицы Весенней. Пробка длиной 6 км продержалась 1 час 40 минут;

8:02 — от 1332-го км Восточного обхода до улицы Уральской. Пробка длиной 3,8 км продержалась 1 час 10 минут;

8:35 — улицы Дзержинского и Рашпилевская от Покрышкина до Дальней. На участке длиной 4,8 км водители потеряли 1 час 40 минут;

8:43 — улица Красных Партизан от Западного обхода до Баумана. Затор протяженностью 3,5 км продержался 1 час 50 минут;

9:06 — улица 40-летия Победы от Героев-Разведчиков до Колхозной. Пробка длиной 3,6 км продержалась 2 часа 10 минут. К моменту публикации новости загруженность дорог Краснодара уменьшилась до 4 баллов. По прогнозам специалистов сервиса «Яндекс.Пробки», в ближайший час заторы останутся на этом же уровне, а с 13:00 начнут расти и к 14:00 достигнут пика в 5 баллов.