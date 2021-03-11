На Кубани завели дело на главу села за мошенничество с землей на 70 млн рублей

11 марта в Генпрокуратуре рассказали об уголовном деле в отношении главы села под Новороссийском

По данным следствия, с 2006 по 2012 год глава администрации села Мысхако, входящего в состав Новороссийка, а также три местных жителя использовали фиктивные документы о выделении близким родственникам и знакомым 28 земельных участков. Они зарегистрировали право собственности и потом продали часть участков. В результате муниципалитету причинили ущерб в размере более 70 млн рублей.

Чиновницу уволили. На женщину и трех ее знакомых завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Дело направили в Приморский районный суд Новороссийска, сообщили 10 марта в инстаграме управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Как писали Юга.ру, в 2020 году в Северском районе завели уголовное дело на чиновника, который обманывал инвалидов и использовал выделяемые им земли.