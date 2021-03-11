На Кубани завели дело на главу села за мошенничество с землей на 70 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

11 марта в Генпрокуратуре рассказали об уголовном деле в отношении главы села под Новороссийском

По данным следствия, с 2006 по 2012 год глава администрации села Мысхако, входящего в состав Новороссийка, а также три местных жителя использовали фиктивные документы о выделении близким родственникам и знакомым 28 земельных участков. Они зарегистрировали право собственности и потом продали часть участков. В результате муниципалитету причинили ущерб в размере более 70 млн рублей.

Читайте также:

Чиновницу уволили. На женщину и трех ее знакомых завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Дело направили в Приморский районный суд Новороссийска, сообщили 10 марта в инстаграме управления Генпрокуратуры России по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Как писали Юга.ру, в 2020 году в Северском районе завели уголовное дело на чиновника, который обманывал инвалидов и использовал выделяемые им земли.

Деньги Мошенничество Недвижимость Новороссийск Прокуратура

Новости

Какой «Аврора» станет после реконструкции Галицкого? Вторая часть презентации проекта
В Краснодаре начали менять асфальт на всем протяжении улицы Селезнёва
На Кубани завели дело на главу села за мошенничество с землей на 70 млн рублей
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 11 марта
Двухметровые волны и -8 °С. В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Из-за урагана между Новороссийском и Геленджиком запретили ездить грузовикам

Лента новостей

«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Вчера, 08:01
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
8 марта, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
9 марта, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel

Реклама на портале