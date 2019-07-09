На главу поселка в Адыгее завели дело за передачу земли родственнику. Он ушел в отставку

Адыгея

Распечатать

В Адыгее глава поселка городского типа Тлюстенхабль стал фигурантом уголовного дела в связи с превышением должностных полномочий из корыстной заинтересованности

Это связано с несоблюдением главой Тлюстенхабля антикоррупционного законодательства и конфликтом интересов, сообщили 8 июля в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. Установлено, что глава муниципалитета незаконно оформил и передал своему родственнику земельный участок, который был в государственной собственности.

Прокуратура Адыгеи внесла ходатайство о досрочной отставке главы Тлюстенхабля. Он досрочно прекратил свои полномочия по собственному желанию.

Руководитель СУ СК РФ по Адыгее завел в отношении главы Тлюстенхабля уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, а равно главы органа местного самоуправления).

Сейчас на сайте администрации Тлюстенхабльского городского поселения главой муниципалитета значится Адам Едиджи.

Недвижимость Превышение полномочий Прокуратура Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани объявили штормовое предупреждение
В Адыгее группа похитителей увела стадо коров и сдала их на бойню
Тело мужчины с привязанной к ноге гирей вынесло на пляж в Крыму
Бассейны на Затоне в Краснодаре закрыли на ремонт
В Краснодаре состоится показ и обсуждение фильма «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера
Жителям Сочи начали раздавать лейки для полива растений

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале