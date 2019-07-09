На главу поселка в Адыгее завели дело за передачу земли родственнику. Он ушел в отставку

В Адыгее глава поселка городского типа Тлюстенхабль стал фигурантом уголовного дела в связи с превышением должностных полномочий из корыстной заинтересованности

Это связано с несоблюдением главой Тлюстенхабля антикоррупционного законодательства и конфликтом интересов, сообщили 8 июля в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. Установлено, что глава муниципалитета незаконно оформил и передал своему родственнику земельный участок, который был в государственной собственности.

Прокуратура Адыгеи внесла ходатайство о досрочной отставке главы Тлюстенхабля. Он досрочно прекратил свои полномочия по собственному желанию.

Руководитель СУ СК РФ по Адыгее завел в отношении главы Тлюстенхабля уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, а равно главы органа местного самоуправления).