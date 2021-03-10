На Кубани чиновник потратил на перевозку других чиновников бюджетные деньги, которые выделялись на перевозку детей

Краснодарский край

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Прокуратура обнаружила в Апшеронском районе нецелевое использование бюджетных средств

Прокуратура проверила, как в муниципальном учреждении «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Апшеронского района соблюдалось бюджетное законодательство, и обнаружила нарушения.

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Учреждение получало субсидии из муниципального бюджета на организацию бесплатной перевозки учащихся, которые живут в отдаленных хуторах. Однако директор учреждения направил часть денег на оплату страховки, а также на проезд сотрудников другого муниципального учреждения к месту их работы.

Против чиновника возбудили дело об административном правонарушении по ст. 15.14 КоАП РФ (Нецелевое использование бюджетных средств). Суд признал его виновным и назначил штраф в 20 тыс. рублей. Директор учреждения вернул в бюджет муниципалитета сумму, равную потраченным не по целевому назначению деньгам, сообщили 10 марта в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, 17 февраля в Апшеронском районе сильный снегопад засыпал узкоколейную дорогу от села Черниговского. Из-за этого временно отрезанными оказались хутора Кушинка, Десятый Километр и поселок Режет. Там живут 87 человек, в том числе 17 детей. К вечеру следующего дня спасатели расчистили дорогу.

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На Кубани чиновник потратил на перевозку других чиновников бюджетные деньги, которые выделялись на перевозку детей
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