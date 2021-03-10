На Кубани от коронавирусной пневмонии умерли 13 человек

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 10 марта зарегистрировали 2 тыс. 69 смертей, вызванных коронавирусной инфекцией

Напомним, оперштаб Кубани подтвердил 130 случаев заражения COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Также в инфекционных госпиталях края от коронавирусной пневмонии тяжелой формы умерли 13 пациентов.

В инфекционных госпиталях Краснодара [каких именно, не уточняется] скончались три местных жителя: 66-летний и 73-летний мужчины, а также 64-летняя женщина. Также в кубанской столице умер 61-летний мужчина из Горячего Ключа.

В Крымске скончались две пациентки с коронавирусом. Речь идет о 61-летней жительнице Анапы и 60-летней пациентке из Темрюкского района. В больнице Тихорецкого района также умерли два человека — 78-летний местный житель и 80-летняя жительница Белоглинского района.

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Лабинским врачам не удалось спасти 58-летнего пациента из Курганинского района. В Северском районе умер 78-летний местный житель. В Сочи ушла из жизни 65-летняя женщина, в Темрюкском районе — 73-летняя пациентка, в Новороссийске — 63-летний мужчина. Все они были жителями указанных муниципалитетов.

Всего за время пандемии на Кубани умерли 2 тыс. 69 человек с подтверждённым коронавирусом. По всей стране инфекция унесла жизни 90 тыс. 275 жителей России.

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