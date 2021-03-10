На Кубани выявили еще 130 человек с коронавирусом, из них 39 — в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 10 марта официально зарегистрировали 39 тыс. 837 случаев COVID-19

Согласно официальным данным, в России за последние сутки положительные тесты на коронавирус получили 9 тыс. 79 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 4 млн 351 тыс. 553 случая COVID-19.

За весь период умерли 90 тыс. 275 пациентов (+466 новых летальных случаев), а 3 млн 945 тыс. 527 человек выздоровели (+13 тыс. 350).

Больше всего заражённых выявили в Москве — 1 тыс. 116, в Санкт-Петербурге — 959 и в Нижегородской области — 378.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа прирост инфицированных следующий: Ростовская область — 258, Краснодарский край — 130, Кабардино-Балкария — 65, Крым — 60, Ставропольский край — 57, Севастополь — 43, Дагестан — 38, Северная Осетия — 23, Карачаево-Черкесия — 16, Ингушетия — 14, Чечня — 13, Адыгея — 9.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 130 новых заболевших — 78 женщин и 52 мужчины. Возраст пациентов — от 7 до 93 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 39;
  • в Сочи — 29;
  • в Геленджике — 9;
  • в Динском и Каневском районах — по 6;
  • в Ейском районе — 5;
  • в Апшеронском районе — 4;
  • в Армавире и Приморско-Ахтарском районе — по 3;
  • в Выселковском, Отрадненском, Славянском, Гулькевичском, Крымском, Мостовском, Павловском районах — по 2;
  • в Анапе, Кореновском, Туапсинском, Белореченском, Кавказском, Красноармейском, Лабинском, Староминском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Щербиновском, Белоглинском районах — по 1.

Всего с начала пандемии в лабораториях региона провели 2 млн 584 тыс. 259 исследований. Коронавирус подтвердился у 39 тыс. 837 человек.

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По данным кубанского минздрава, 34 тыс. 749 пациентов выздоровели, в стационаре с COVID -19 остаются 1 тыс. 9 человек, на дому лечатся еще 2 тыс. 10 инфицированных. За весь период умерли 2 тыс. 69 пациентов с подтвержденным COVID-19. Еще 72 кубанца находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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