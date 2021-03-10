На Кубани выявили еще 130 человек с коронавирусом, из них 39 — в Краснодаре

В Краснодарском крае к 10 марта официально зарегистрировали 39 тыс. 837 случаев COVID-19

Согласно официальным данным, в России за последние сутки положительные тесты на коронавирус получили 9 тыс. 79 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 4 млн 351 тыс. 553 случая COVID-19.

За весь период умерли 90 тыс. 275 пациентов (+466 новых летальных случаев), а 3 млн 945 тыс. 527 человек выздоровели (+13 тыс. 350).