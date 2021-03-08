COVID-19 диагностировали у еще 137 жителей Кубани
В Краснодарском крае к 8 марта коронавирус официально подтвержден у 39 тыс. 570 человек
По официальным данным, в РФ за последние сутки коронавирус выявили у 10 тыс. 253 человек. За весь период пандемии в стране известно о 4 млн 333 тыс. 29 заболевших. Из них 89 тыс. 473 умерли (+379), а 3 млн 922 тыс. 246 человек выздоровели (+10 тыс. 322).
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1 тыс. 421, в Санкт-Петербурге — 956, в Московской области — 746.
На юге России и Северном Кавказе ситуация такая: Ростовская область — 268, Краснодарский край — 137, Ставропольский край — 66, Кабардино-Балкария — 66, Крым — 61, Севастополь — 47, Дагестан — 40, Карачаево-Черкесия — 25, Северная Осетия — 26, Ингушетия — 13, Адыгея — 10, Чечня — 12.
Как уточнили в оперштабе Кубани, из 138 заболевших — 68 мужчин и 69 женщин. Младшему из зараженных 4 года.
Читайте также:
Статистика заражений по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 35,
- в Армавире и Анапе — по 9,
- в Усть-Лабинске — 8,
- в Сочи, Тихорецком и Туапсинском районах — по 7,
- в Геленджике — 6.
- в Щербиновском и Крымском районах — по 5,
- в Белоглинском и Мостовском — по 4.
- в Горячем Ключе, Лабинском, Отрадненском, Успенском и Тбилисском районах — по 3,
- в Калининском, Новокубанском, Красноармейском, Кавказском и Новопокровском — по 2,
- в Новороссийске, Темрюкском, Ленинградском, Курганинском, Северском и Староминском районах — по 1.
Всего с начала пандемии в лабораториях Кубани провели 2 млн 577 тыс. 507 исследований на коронавирус. За время пандемии выздоровели 34 тыс. 506 жителей, за последние сутки — 118. На стационарном лечении находятся 1007 человек, дома лечатся 2015. В тяжелом состоянии на ИВЛ — 76 пациентов, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщили в Минздраве региона.