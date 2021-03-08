COVID-19 диагностировали у еще 137 жителей Кубани

В Краснодарском крае к 8 марта коронавирус официально подтвержден у 39 тыс. 570 человек

По официальным данным, в РФ за последние сутки коронавирус выявили у 10 тыс. 253 человек. За весь период пандемии в стране известно о 4 млн 333 тыс. 29 заболевших. Из них 89 тыс. 473 умерли (+379), а 3 млн 922 тыс. 246 человек выздоровели (+10 тыс. 322).

Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1 тыс. 421, в Санкт-Петербурге — 956, в Московской области — 746.

На юге России и Северном Кавказе ситуация такая: Ростовская область — 268, Краснодарский край — 137, Ставропольский край — 66, Кабардино-Балкария — 66, Крым — 61, Севастополь — 47, Дагестан — 40, Карачаево-Черкесия — 25, Северная Осетия — 26, Ингушетия — 13, Адыгея — 10, Чечня — 12.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 138 заболевших — 68 мужчин и 69 женщин. Младшему из зараженных 4 года.