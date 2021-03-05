В краснодарском парке «Солнечный остров» горит мусор

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 5 марта в парке «Солнечный остров» произошло возгорание

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 17:19. Через минуту туда выехали подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели прибыли на место в 17:27 и установили, что горит очагами мусор. Огонь распространился на площади 200 км. метров. На месте происшествия работают три человека и одна спецмашина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К моменту публикации новости информации о ликвидации пожара не поступало.

Обновлено. Остановить распространение огня удалось в 17:30. Пожар полностью потушили в 20:30.

Напомним, 15 апреля 2018 года в парке в районе старого русла реки Кубань загорелся мусор и камыш на площади 1 га. Днем 3 мая 2019 года начался крупный пожар на территории Большого острова. Спасателям удалось потушить огонь только к вечеру.

Краснодар Мусор МЧС Парки Пожары

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