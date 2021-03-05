В краснодарском парке «Солнечный остров» горит мусор

В Краснодаре вечером 5 марта в парке «Солнечный остров» произошло возгорание

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 17:19. Через минуту туда выехали подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели прибыли на место в 17:27 и установили, что горит очагами мусор. Огонь распространился на площади 200 км. метров. На месте происшествия работают три человека и одна спецмашина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

К моменту публикации новости информации о ликвидации пожара не поступало.