В краснодарском парке «Солнечный остров» тушат пожар на площади 1 га

В Краснодаре 15 апреля произошло возгорание мусора в парке «Солнечный остров»

В районе старого русла реки Кубань загорелся мусор и камыш. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 га.

Рядом нет домов и построек, соответственно, нет угрозы распространения огня на них, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На месте работают 11 человек и 3 единицы спецтехники.