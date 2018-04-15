В краснодарском парке «Солнечный остров» тушат пожар на площади 1 га

Краснодарский край

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В Краснодаре 15 апреля произошло возгорание мусора в парке «Солнечный остров»

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В районе старого русла реки Кубань загорелся мусор и камыш. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 1 га. 

Рядом нет домов и построек, соответственно, нет угрозы распространения огня на них, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

На месте работают 11 человек и 3 единицы спецтехники.

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