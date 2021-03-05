В полиции Краснодара прокомментировали видео с избиением мужчины, который танцевал лезгинку на улице Красноармейской
5 марта в полиции рассказали, что в МВД никто не обращался после инцидента на улице Красноармейской в Краснодаре
Вечером 4 марта в соцсетях распространилось видео, в котором избивают людей. Под постами указали, что побои нанесли людям, которые танцевали лезгинку. На кадрах к нескольким парням, стоящим около машины, подошли мужчины в балаклавах, кепках и темной одежде. Они стали бить жертв ногами по туловищу и голове. Один из них оказался на земле, однако парня продолжили бить, а затем брызнули в лицо баллончиком.
Очевидец записывал происходящее на камеру из припаркованной рядом машины, одобрительно комментируя действия агрессоров.
5 марта портал Юга.ру обратился в пресс-службу УМВД России по Краснодару. Там сообщили, что начали проверку и установили водителя одного из участников потасовки, 25-летнего местного жителя. Он рассказал, что события происходили зимой 2019 года. На улице Красноармейской он познакомился с двумя мужчинами, позже у них троих начался конфликт с неустановленными лицами, который перерос в драку.
После инцидента в полицию никто не обращался. Сейчас проверка продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.