5 марта в полиции рассказали, что в МВД никто не обращался после инцидента на улице Красноармейской в Краснодаре

Вечером 4 марта в соцсетях распространилось видео, в котором избивают людей. Под постами указали, что побои нанесли людям, которые танцевали лезгинку. На кадрах к нескольким парням, стоящим около машины, подошли мужчины в балаклавах, кепках и темной одежде. Они стали бить жертв ногами по туловищу и голове. Один из них оказался на земле, однако парня продолжили бить, а затем брызнули в лицо баллончиком.

Очевидец записывал происходящее на камеру из припаркованной рядом машины, одобрительно комментируя действия агрессоров.