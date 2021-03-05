СК Кубани: найденного в лесу егеря мог убить охотник

5 марта в следкоме Краснодарского края рассказали о подозреваемом в убийстве инспектора охотнадзора, найденного мертвым

Известно, что мужчина выехал в угодья в Гулькевичском районе и после этого позвонил коллегам. Затем он перестал выходить на связь, и сослуживцы решили его искать. Тело егеря обнаружили на окраине поселка Подлесного с огнестрельными ранениями на груди.

Вечером 3 марта в паблике «Национальная лига охоты и рыбалки» во «ВКонтакте» появился пост о том, что в Краснодарском крае застрелили инспектора охотнадзора Виктора Золотарева.

По факту смерти завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 5 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали, что следователям удалось найти подозреваемого в убийстве. Им оказался 54-летний местный житель, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

По данным следствия, 2 марта 2021 года мужчина был на охоте. В лесу его заметил инспектор охотнадзора и потребовал остановиться и положить ружье на землю, но охотник начал уходить. Между мужчинами возник конфликт, и местный житель два раза выстрелил в сторону егеря. Затем он забрал ружье погибшего и ушел.

В ближайшее время подозреваемого собираются взять под стражу.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о квалификации действий подозреваемого с учетом установленных обстоятельств», — сообщили в пресс-службе ведомства.