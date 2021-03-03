В Краснодаре 4-летняя девочка играла со спичками и подожгла линолеум и кухонный гарнитур

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 2 марта двое детей отравились угарным газом

Инцидент произошел накануне в многоэтажке на улице Репина. 25-летняя многодетная мать почувствовала едкий запах дыма и обнаружила, что на кухне горят линолеум и кухонный гарнитур. Ей удалось самостоятельно потушить огонь, однако двум ее дочкам понадобилась медицинская помощь.

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Четырехлетняя и годовалая девочки попали в больницу с признаками отравления продуктами горения. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

«По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение со спичками четырехлетней девочкой», — сообщил порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Он добавил, что семья характеризуется положительно, на учете не состоит. Всего у 25-летней матери пятеро детей.

Юга.ру не раз рассказывали о происшествиях, которые происходили из-за детей, играющих с огнем. Например, в январе прошлого года в Махачкале ребенок поднес спичку к дому и устроил взрыв. А в 2019 году на Ставрополье двухлетний мальчик сгорел в машине, когда один играл со спичками.

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