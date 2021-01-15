На Кубани школьница подожгла дом, в котором были ее родители

Краснодарский край

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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после поджога школьницей дома с родителями

Девочка подожгла дом в поселке Первомайском Ленинградского района. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Несовершеннолетнюю поместили в психоневрологический диспансер, где специалисты оценят ее психоэмоциональное состояние, сообщили 14 января в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источники в экстренных службах региона рассказали ТАСС, что в момент поджога в доме находились родители девочки. Никто не пострадал. Причиной произошедшего мог стать конфликт в семье.

Ленинградский район Пожары Полиция

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