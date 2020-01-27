В Махачкале ребенок поднес спичку к дому и устроил взрыв

Дагестан

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В столице Дагестана 26 января произошел взрыв из-за брошенной 12-летним ребенком спички

Взрыв случился на улице Гамидова. По предварительным данным, проходивший мимо 12-летний мальчик бросил спичку в подвал здания. Оказалось, что там произошла утечка бытового газа, из-за чего произошел взрыв.

В результате происшествия пострадал ребенок. Его госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести, сообщил 26 января «Интерфакс».

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале Baza, видно, что взрыв отбросил мальчика на асфальт. После этого он встал и пошел дальше. Дом при этом получил частичные разрушения.

Напомним, в июле 2019 года в Сочи из-за хлопка газа в многоэтажке эвакуировали 30 человек.

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