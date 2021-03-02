В Новороссийске нашли норовирус у повара пансионата, где отравились 12 подростков

2 марта в Роспотребнадзоре рассказали о результатах анализа детей, которые попали с отравлением в инфекционную больницу Новороссийска

Напомним, в середине февраля в Новороссийск приехали 46 воспитанников академии футбола Крыма в сопровождении 11 взрослых. Подростки проживали в пансионате Майстренко в селе Широкая Балка. Вечером 18 февраля некоторые дети и сопровождающие пожаловались на плохое самочувствие.

На следующий день в инфекционную больницу Новороссийска госпитализировали 12 несовершеннолетних и 5 взрослых. Работу пищеблока в пансионате приостановили, на место выехали представили Роспотребнадзора. Прокуратура и следственный комитет организовали проверки.

2 марта ТАСС сообщил, что специалисты Роспотребнадзора нашли норовирус у повара, который готовил для воспитанников академии. Это вирус, вызывающий желудочно-кишечные заболевания.

«У повара пансионата выявлен норовирус, в свою смену он готовил салат оливье, который употребляли в пищу члены делегации. Этот же возбудитель выявлен у тех, кто был госпитализирован», — рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

Ранее директор пансионата сообщал агентству, что питание готовили внутри объекта и комбинаты для этого не привлекались.