На Кубани еще 150 человек получили положительные тесты на коронавирус

В Краснодарском крае к 1 марта COVID-19 обнаружили у 38 тыс. 582 человек

Согласно данным федерального оперштаба, в России за прошлые сутки выявили 11 тыс. 571 носителя коронавируса. Всего за время пандемии положительные тесты получили 4 млн 257 тыс. 650 жителей России. Из них выздоровели 3 млн 823 тыс. 74 пациента (+11 тыс. 277 за сутки), а 86 тыс. 455 больных умерли (+333).

Самый большой суточный прирост инфицированных зафиксирован в Москве — 2 тыс. 97. Далее идут Санкт-Петербург (+943) и Московская область (+629).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 286, Краснодарский край — 150 , Кабардино-Балкария — 70, Ставропольский край — 65, Крым — 62, Севастополь — 59, Дагестан — 38, Карачаево-Черкесия — 37, Северная Осетия — 28, Ингушетия — 18, Чечня — 13, Адыгея — 9.

Как уточнили в оперштабе Кубани, за сутки в регионе подтвердилось 150 случаев COVID-19. Среди пациентов 87 женщин и 63 мужчины. Также коронавирус обнаружили у двух детей. Возраст заболевших — от 8 лет до 91 года.

Как статистика по суточной заболеваемости распределилась по муниципалитетам: в Краснодаре — 43;

в Сочи — 21;

в Армавире — 14;

в Новороссийске и Тихорецком районе — по 9;

в Анапе — 7;

в Кавказском районе — 6;

в Новопокровском, Выселковском, Динском, Отрадненском, Апшеронском районах — по 5;

в Геленджике — 3;

в Белоглинском, Белореченском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Славянском районах — по 2;

в Староминском, Гулькевичском и Новокубанском районах — по 1.

К 1 марта в лабораториях Краснодарского края провели 2 млн 535 тыс. 250 исследований на коронавирус. За все время пандемии инфекцию обнаружили у 38 тыс. 582 человек, в том числе у 2 тыс. 724 детей. Показатель заболеваемости — 679,8 случаев на 100 тыс. населения края.