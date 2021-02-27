В Сочи скончались четыре местных жителя с коронавирусом

Краснодарский край

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27 февраля стало известно о смерти еще 15 человек, болевших COVID-19

Как писали Юга.ру, 27 февраля в регионе зарегистрировали еще 158 случаев заражения коронавирусом. Также в этот день стало известно о смерти 15 больных коронавирусом. У всех пациентов выявили двустороннюю пневмонию тяжелого лечения и другие сопутствующие заболевания.

В Краснодаре скончались два человека — 86-летняя жительница Новороссийска и 54-летний мужчина из Брюховецкого района. В Сочи умерли двое мужчин и две женщины в возрасте от 70 до 93 лет, все они были местными жителями. В Крымском районе не смогли спасти 65-летнего жителя Геленджика, 73-летнего мужчину из Абинского района и 76-летнего — из Анапы.

В Лабинском районе умерла 80-летняя пациентка, в Усть-Лабинском районе скончалась 70-летняя местная жительница, в Тимашевском — 87-летний мужчина. В Анапе ушел из жизни 75-летний пациент, в Армавире — 56-летний местный житель, в Новороссийске — мужчина 59 лет.

Всего зафиксировали 1 тыс. 915 летальных исходов, сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус Сочи

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