За сутки на Кубани выявили еще 158 случаев заражения коронавирусом
Всего к 27 февраля в Краснодарском крае зарегистрировали 38 тыс. 275 человек с COVID-19
В России за последние сутки выявили 11 тыс. 534 новых случая коронавируса. Выздоровели 16 тыс. 20 человек, было 439 летальных исходов, сообщал федреальный оперштаб.
Всего с начала пандемии в стране регистрировали, по официальным данным, 4 млн 234 тыс. 720 человек с ковидом. Выздоровели 3 млн 799 406 человек, 85 тыс. 743 жителя умерли.
В Краснодарском крае, передает местный оперштаб, за последние сутки зафиксировали 158 случаев. Инфекция подтвердилась в том числе у троих детей, младшему из которых десять лет.
27 февраля оперштаб опубликовал распределение новых случаев:
- в Краснодаре — 39;
- в Сочи — 21;
- в Апшеронском районе — 11;
- в Динском районе — 9;
- в Ейском и Кореновском районах — по 8;
- в Приморско-Ахтарском районе и Геленджике — по 7;
- в Горячем Ключе, а также Усть-Лабинском и Щербиновском районах — по 6;
- в Староминском районе — 4;
- в Отрадненском, Белореченском, Выселковском, Белоглинском районах и Новороссийске — по 3;
- в Анапе и Новокубанском районе — по 2;
- в Курганинском, Лабинском, Тимашевском, Успенском, Новопокровском, Павловском районе и Армавире — по 1.
С начала пандемии коронавирус подтвердили у 38 тыс. 275 человек. Из них 32 тыс. 772 человека выздоровели, еще 1 тыс. 915 скончались. 73 жителя находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще двое — на ЭКМО.
В стационарах лечат 1 тыс. 186 человек с подтвержденным COVID-19, еще 2 тыс. 402 человека — на дому.
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