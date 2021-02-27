За сутки на Кубани выявили еще 158 случаев заражения коронавирусом

Всего к 27 февраля в Краснодарском крае зарегистрировали 38 тыс. 275 человек с COVID-19

Всего с начала пандемии в стране регистрировали, по официальным данным, 4 млн 234 тыс. 720 человек с ковидом. Выздоровели 3 млн 799 406 человек, 85 тыс. 743 жителя умерли.

В России за последние сутки выявили 11 тыс. 534 новых случая коронавируса. Выздоровели 16 тыс. 20 человек, было 439 летальных исходов, сообщал федреальный оперштаб.

В Краснодарском крае, передает местный оперштаб, за последние сутки зафиксировали 158 случаев. Инфекция подтвердилась в том числе у троих детей, младшему из которых десять лет.

27 февраля оперштаб опубликовал распределение новых случаев:

в Краснодаре — 39;

в Сочи — 21;

в Апшеронском районе — 11;

в Динском районе — 9;

в Ейском и Кореновском районах — по 8;

в Приморско-Ахтарском районе и Геленджике — по 7;

в Горячем Ключе, а также Усть-Лабинском и Щербиновском районах — по 6;

в Староминском районе — 4;

в Отрадненском, Белореченском, Выселковском, Белоглинском районах и Новороссийске — по 3;

в Анапе и Новокубанском районе — по 2;

в Курганинском, Лабинском, Тимашевском, Успенском, Новопокровском, Павловском районе и Армавире — по 1.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 38 тыс. 275 человек. Из них 32 тыс. 772 человека выздоровели, еще 1 тыс. 915 скончались. 73 жителя находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще двое — на ЭКМО.

В стационарах лечат 1 тыс. 186 человек с подтвержденным COVID-19, еще 2 тыс. 402 человека — на дому.