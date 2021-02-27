В сочинском тоннеле столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

Краснодарский край

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Утром 27 февраля в Сочи произошла массовая авария

ДТП произошло на совмещенной дороге Адлер — Красная Поляна. По предварительным данным, водитель Hyundai Starex выехал на встречную полосу. Там он врезался в Volkswagen Polo, затем продолжил движение и столкнулся с еще одним Hyundai Starex и BMW.

За медицинской помощью обратились два человека, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, в январе в Сочи на мокрой дороге перевернулась машина, в ДТП пострадал подросток и еще двое взрослых.

ДТП Сочи

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