За время пандемии на Кубани от коронавирусной пневмонии умерли 1,9 тыс. человек

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 26 февраля рассказал подробности 15 новых летальных случаев, зафиксированных в регионе за прошлые сутки

Напомним, за минувшие сутки в Краснодарском крае положительные тесты на коронавирус получили 160 человек. В инфекционных госпиталях семи муниципалитетов от коронавирусной пневмонии тяжелой степени умерли 15 пациентов.

В больницах Краснодара, Армавира, Лабинского и Крымского районов зафиксировали по два летальных исхода. Так, в кубанской столице скончались 71-летний житель города и 65-летний мужчина из Тимашевского района. Армавирским врачам не удалось спасти двух пенсионерок, которые проживали в городе, им было 72 и 83 года. В третьем муниципалитете умерли 87-летний местный житель и 66-летняя пациентка из Успенского района. В Крымском районе скончались два жителя Темрюкского района — 59-летний мужчина и 73-летняя женщина.

В Северском районе в возрасте 62 лет ушел из жизни мужчина из Динского района. В больнице Новороссийска умер 76-летний геленджичанин.

Еще пять человек скончались в сочинских больницах (каких именно, не уточняется). Среди умерших пациентов — 53-летняя жительница Апшеронского района и четыре жительницы Сочи. Им был 71 год, 76 и 85 лет.

Всего за время пандемии на Кубани подтвердилась смерть от коронавируса 1 тыс. 900 человек.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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