Число зараженных COVID-19 на Кубани достигло 38 тыс. человек

Согласно данным федерального оперштаба, в России за последние сутки COVID-19 подтвердился у 11 тыс. 86 человек. Всего к 26 февраля официально известно о 4 млн 223 тыс. 186 жителях России, заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 3 млн 783 тыс. 386 человек (+15 тыс. 722 за сутки), а 85 тыс. 304 пациента умерли (+428).

Самый большой прирост инфицированных за прошлые сутки зафиксировали в столичных регионах: в Москве — 1 тыс. 336, в Санкт-Петербурге — 947, в Московской области — 502.

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 285, Краснодарский край — 160, Ставропольский край — 103, Кабардино-Балкария — 72, Крым — 66, Севастополь — 65, Дагестан — 44, Карачаево-Черкесия — 40, Северная Осетия — 31, Ингушетия — 15, Адыгея — 7.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 160 инфицированных — 72 мужчины и 88 женщин. Также коронавирус подтвердился у трех детей. Возраст пациентов — от 2 до 85 лет.

Вот как распределились новые случаи заражения по муниципалитетам:

За всё время пандемии в лабораториях региона провели 2 млн 517 тыс. 202 исследования на COVID-19. К 26 февраля положительные тесты получили 38 тыс. 117 человек. Показатель заболеваемости достиг 671,6 случаев на 100 тыс. населения края.

По данным минздрава Кубани, скончались 1 тыс. 900 человек (+15 новых летальных случаев). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 86 пациентов, еще 2 — на ЭКМО.