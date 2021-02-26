Число зараженных COVID-19 на Кубани достигло 38 тыс. человек

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае за последние стуки выявили 160 зараженных коронавирусом

Согласно данным федерального оперштаба, в России за последние сутки COVID-19 подтвердился у 11 тыс. 86 человек. Всего к 26 февраля официально известно о 4 млн 223 тыс. 186 жителях России, заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 3 млн 783 тыс. 386 человек (+15 тыс. 722 за сутки), а 85 тыс. 304 пациента умерли (+428).

Самый большой прирост инфицированных за прошлые сутки зафиксировали в столичных регионах: в Москве — 1 тыс. 336, в Санкт-Петербурге — 947, в Московской области — 502.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 285, Краснодарский край — 160, Ставропольский край — 103, Кабардино-Балкария — 72, Крым — 66, Севастополь — 65, Дагестан — 44, Карачаево-Черкесия — 40, Северная Осетия — 31, Ингушетия — 15,  Адыгея — 7.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 160 инфицированных — 72 мужчины и 88 женщин. Также коронавирус подтвердился у трех детей. Возраст пациентов — от 2 до 85 лет.

Вот как распределились новые случаи заражения по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 48;
  • в Динском районе — 18;
  • в Кавказском районе — 8;
  • в Геленджике, Анапе и Горячем Ключе — по 7;
  • в Туапсинском, Белореченском и Тбилисском районах — по 6;
  • в Сочи, а также Кореновском, Апшеронском и Гулькевичском районах — по 5;
  • в Новороссийске и Тихорецком районе — по 4;
  • в Армавире, Выселковском и Павловском районах — по 3;
  • в Белоглинском и Курганинском районах — по 2;
  • в Кущевском, Красноармейском, Ленинградском, Тимашевском, Усть-Лабинском и Новокубанском районах — по 1.

Карточки Юга.ру:

За всё время пандемии в лабораториях региона провели 2 млн 517 тыс. 202 исследования на COVID-19. К 26 февраля положительные тесты получили 38 тыс. 117 человек. Показатель заболеваемости достиг 671,6 случаев на 100 тыс. населения края.

По данным минздрава Кубани, скончались 1 тыс. 900 человек (+15 новых летальных случаев). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 86 пациентов, еще 2 — на ЭКМО.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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