В Динском районе произошел пожар на складе

Информация о пожаре в складском помещении на улице Гаражной поступила диспетчеру в 20:14. Спасатели прибыли на место вызова в 20:34. Они установили, что площадь пожара равна 600 кв. метров, огонь может распространиться по всей площади здания. В 20:40 пожару присвоили повышенный ранг опасности.

В 21:23 пожар удалось локализовать на площади в 1 тыс. кв. метров. Спустя полтора часа, в 22:58, было ликвидировано открытое горение. Полностью потушить пожар спасатели смогли в 23:36.

На месте происшествия работали 38 человек и 13 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. От МЧС России был задействован 31 человек и 11 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.