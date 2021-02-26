В Динском районе произошел пожар на складе

Краснодарский край

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Вечером 25 февраля загорелось складское здание в поселке Украинском

Информация о пожаре в складском помещении на улице Гаражной поступила диспетчеру в 20:14. Спасатели прибыли на место вызова в 20:34. Они установили, что площадь пожара равна 600 кв. метров, огонь может распространиться по всей площади здания. В 20:40 пожару присвоили повышенный ранг опасности.

В 21:23 пожар удалось локализовать на площади в 1 тыс. кв. метров. Спустя полтора часа, в 22:58, было ликвидировано открытое горение. Полностью потушить пожар спасатели смогли в 23:36.

На месте происшествия работали 38 человек и 13 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. От МЧС России был задействован 31 человек и 11 спецмашин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 17 февраля в Краснодаре произошел пожар в ангарах на площади 1 тыс. кв. метров. Спасатели потушили огонь спустя 14,5 часов. Днем 20 февраля в городе загорелся заброшенный ангар на улице Седина.

Динской район МЧС Пожары

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