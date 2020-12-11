В Азовском море из-за медуз гибнет рыба. Росрыболовство думает, что с ними делать

Краснодарский край, Крым

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Росрыболовство задумалось об использовании медуз из Азовского моря в гастрономии и промышленности после того, как они начали влиять на экосистему водоема

В Азовском море наблюдается высокая численность медуз, которая имеет неблагоприятное влияние на фауну водоема. Дело в том, что пища медуз совпадает с тем, чем питается молодь промысловых рыб, в том числе хамсы. Медузы выедают кормовую базу, после чего рыбе нечем питаться.

По данным Росрыболовства, на 1 ноября 2020 года общий вылов рыбы по Азово-Черноморскому бассейну составил 57,5 тыс. тонн, это на 7,7% ниже уровня 2019 года. При этом объем добычи в Черном море вырос на 2%, до 41,54 тыс. тонн, а в Азовском море сократился на 28,6% — до 10,3 тыс. тонн.

Сокращение связывают с повышением уровня солености Азовского моря и изменением его экосистемы. Чтобы исправить ситуацию, в 2021 году в обоих морях могут начать промышленную добычу и переработку медуз, сообщили на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Для этого Росрыболовство планирует изучить опыт Дальнего Востока и Китая, где развита эта промышленность, сообщили в пресс-службе ведомства 7 декабря.

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Замдиректора Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Владимир Белоусов сообщил на радио «Вести FM» 9 декабря, что медуза никогда не была традиционным объектом промысла для юга России, поэтому для начала потребуется внести изменения в ряд нормативных актов. Также необходимо изучить, какие объемы животных можно изымать из морей для использования в промышленности.

«Советский опыт говорит о возможности применения медуз и продуктов их переработки в самых различных сферах: от сельского хозяйства, в качестве добавок к комбикорму, до косметики и производства строительных материалов», — добавил он.

Белоусов указал, что всем известен опыт Китая, в котором медузу принимают в пищу, однако «это традиционно азиатская кухня, и для нас это пока что путь в самом начале».

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Между тем микробиолог, кандидат биологических наук Татьяна Денисенко прокомментировала журналистам телеграм-канала Mash 10 декабря, что бороться только лишь отловом с той проблемой, которая возникла в Азовском и Черном морях, неэффективно. Гораздо эффективнее будет найти проблему и устранить ее.

«В Китае медуз отлавливают и ловят в пищу, однако для России это неприемлемо, так как не изучено использование наших видов медуз, которые обитают в наших морях, в пищу людям. Кроме того, такие животные, как кишечнополостные, активно накапливают в своем организме токсины».

Азовское море Животные Рыболовство Черное море Экология

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