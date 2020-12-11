В Азовском море из-за медуз гибнет рыба. Росрыболовство думает, что с ними делать

Росрыболовство задумалось об использовании медуз из Азовского моря в гастрономии и промышленности после того, как они начали влиять на экосистему водоема

В Азовском море наблюдается высокая численность медуз, которая имеет неблагоприятное влияние на фауну водоема. Дело в том, что пища медуз совпадает с тем, чем питается молодь промысловых рыб, в том числе хамсы. Медузы выедают кормовую базу, после чего рыбе нечем питаться.

По данным Росрыболовства, на 1 ноября 2020 года общий вылов рыбы по Азово-Черноморскому бассейну составил 57,5 тыс. тонн, это на 7,7% ниже уровня 2019 года. При этом объем добычи в Черном море вырос на 2%, до 41,54 тыс. тонн, а в Азовском море сократился на 28,6% — до 10,3 тыс. тонн.

Сокращение связывают с повышением уровня солености Азовского моря и изменением его экосистемы. Чтобы исправить ситуацию, в 2021 году в обоих морях могут начать промышленную добычу и переработку медуз, сообщили на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Для этого Росрыболовство планирует изучить опыт Дальнего Востока и Китая, где развита эта промышленность, сообщили в пресс-службе ведомства 7 декабря.