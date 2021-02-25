На Кубани юрист воинской части почти год получала зарплату за фиктивную работу по выходным
В Новороссийске 24 февраля осудили юрисконсульта воинской части за мошенничество
Юрисконсульт одной из воинских частей Анастасия И., пользуясь своим служебным положением, с 20 февраля по 21 декабря 2018 года указывала в учетно-регистрационных документах, что работала по выходным и праздникам.
За этот период женщине начислили компенсаций на общую сумму 52 тыс. 468 рублей. Во время предварительного следствия она возместила причиненный государству ущерб в полном объеме.
Октябрьский районный суд Новороссийска признал Анастасию И. виновной в хищении чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ее приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей, сообщили 24 февраля в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по ЮФО.
Ранее Юга.ру писали о том, что в Адыгее полковник полиции скрыл, что его сотрудник два года не работал и получал зарплату. В Краснодарском крае произошел другой случай. Там руководитель «Краснодаркрайгосэкспертизы» незаконно выплатил себе премии на 24 млн рублей.
Бывший руководитель Центра развития торговли также выписал себе премию по итогам работы за год. Однако проработал он в должности чуть больше месяца.