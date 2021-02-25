На Кубани юрист воинской части почти год получала зарплату за фиктивную работу по выходным

Юрисконсульт одной из воинских частей Анастасия И., пользуясь своим служебным положением, с 20 февраля по 21 декабря 2018 года указывала в учетно-регистрационных документах, что работала по выходным и праздникам.

За этот период женщине начислили компенсаций на общую сумму 52 тыс. 468 рублей. Во время предварительного следствия она возместила причиненный государству ущерб в полном объеме.

Октябрьский районный суд Новороссийска признал Анастасию И. виновной в хищении чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ее приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей, сообщили 24 февраля в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по ЮФО.