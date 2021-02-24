На Кубани умерли еще 15 пациентов с COVID-19, из них 7 — в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 24 февраля подтвердилась смерть 1 тыс. 869 человек, заболевших коронавирусом

Напомним, за последние сутки в регионе положительные тесты на COVID-19 получили 156 человек. В инфекционных госпиталях восьми муниципалитетов умерли 15 пациентов с коронавирусной пневмонией.

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Как рассказали в оперштабе Кубани, в медучреждениях Сочи [каких именно, не уточняется] скончались семь пациентов. Умершим было от 61 года до 88 лет. Пол и место жительства пациентов в коронавирусной сводке также не указали.

В Краснодаре в возрасте 56 лет ушел из жизни местный житель. В больнице Туапсе скончался 78-летний горожанин, в Тихорецком районе — 62-летний пациент, который проживал в муниципалитете.

В Усть-Лабинской больнице врачам не удалось спасти 61-летнюю женщину из Приморско-Ахтарского района. В Анапе в возрасте 60 лет скончался житель курорта. В Лабинском районе от коронавирусной пневмонии умер 44-летний житель муниципалитета.

В Крымском районе зафиксировали смерть двух пациентов с COVID-19 —76-летней геленджичанки и 69-летней жительницы Темрюкского района.

Всего с начала пандемии на Кубани от коронавируса умерли 1 тыс. 869 человек. По всей стране число летальных случаев возросло до 84 тыс. 430, написал телеканал «360».

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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