В Сочи из-за снегопада запретили ездить грузовикам

Краснодарский край

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На дорогах Сочи 18 февраля ограничили движение грузового транспорта из-за непогоды

Госавтоинспекция Сочи запретила фурам ездить по дорогам курорта до прекращения снегопада и завершения расчистки дорог.

«Водители в условиях плохой видимости и скользкой дороги должны увеличить дистанцию, правильно выбирать скоростной режим», — напомнил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи Евгений Кривоконев.

Полицейский рекомендовал заранее снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, по возможности не выезжать в город на личном автомобиле и особеннно — на летней резине.

Напомним, сильный снегопад в Сочи повалил 35 деревьев за ночь, а в Хостинском районе оползень разрушил на дорогу. В горах Сочи за одни сутки сошли четыре лавины, часть трасс теперь работает в ограниченном режиме. Кроме того, из-за налипания мокрого снега на проводах без света остались жители 20 населенных пунктов.

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