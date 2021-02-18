В Сочи из-за снегопада запретили ездить грузовикам

Госавтоинспекция Сочи запретила фурам ездить по дорогам курорта до прекращения снегопада и завершения расчистки дорог.

«Водители в условиях плохой видимости и скользкой дороги должны увеличить дистанцию, правильно выбирать скоростной режим», — напомнил порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи Евгений Кривоконев.

Полицейский рекомендовал заранее снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, по возможности не выезжать в город на личном автомобиле и особеннно — на летней резине.