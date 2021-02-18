В Апшеронском районе расчистили дорогу к заблокированным населенным пунктам

Краснодарский край

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В Апшеронском районе к вечеру 18 февраля расчистили узкоколейную железную дорогу

Напомним, накануне в Апшеронском районе снегопад засыпал узкоколейную дорогу от села Черниговского. Из-за этого временно отрезанными оказались хутора Кушинка, Десятый Километр и поселок Режет. Там живут 87 человек, в том числе 17 детей. Спасатели на снеговиках доставляли людям продукты.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на 16:00 узкоколейную железную дорогу в Апшеронском районе расчистили от снега. Благодаря этому сообщение с тремя населенными пунктами восстановлено.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в пятницу в Апшеронском районе воздух прогреется до 2 °С, однако ночью снова похолодает до -5 °С.

Апшеронский район Погода

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